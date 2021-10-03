Участие Головина в матчах сборной России определят итоги обследования

Полузащитник «Монако», получивший травму в матче чемпионата Франции, в понедельник, 4 октября, пройдет обследование в клубе, сообщает сайт РФС

Напомним, что 3 октября, 25-летний россиянин из-за повреждения был заменен на 57-й минуте матча 9-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

По итогам МРТ-исследования будет принято решение, сможет ли он принять участие в октябрьских матчах отборочного цикла ЧМ-2022 в составе национальной команды России.

Ранее агент игрока Александр Клюев подтвердил, что Головин получил травму паха и может не сыграть за сборную.

«У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны.

Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшее два дня туда точно», — сказал Клюев «Спорт-экспрессу».

Напомним, что 8 октября сборная России сыграет в Казани со Словакией, а 11 октября в Мариборе со Словенией.