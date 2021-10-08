Латвия — Нидерланды прямая трансляция 08.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

В турнирной таблице «Латвия» занимает 5 место с 5 очками, «Нидерланды» — 1 место с 13 очками.

Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Латвия» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Нидерланды»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия» — «Нидерланды». Коэффициент ставки — 3.20.

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