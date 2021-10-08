Линекер: Роналду не выдерживает никакого сравнения с Месси

Бывший нападающий сборной Англиисчитает, что форвард «Пари Сен-Жермен»по уровню футбола превосходит футболиста «Манчестер Юнайтед»

«Марадона и Лео делали и делают в каждой игре две или три вещи, которые ни я, ни почти никто не делал за всю карьеру. Они занимаются другим видом спорта. Я тоже люблю Криштиану. Я его очень уважаю, он тоже замечательный…

Но мое честное футбольное мнение таково, что нет никакого сравнения с тем, кто лучший из-за того, что делает Лео», — цитирует Линекера Marca.

Напомним, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», Роналду пять раз выигрывал данную награду.