Бразилия по-волевому обыграла Венесуэлу, Аргентина не смогла справиться с Парагваем в отборе к ЧМ-2022

Сборнаядобыла волевую победу надв квалификационном матче к ЧМ-2022 со счетом 3:1.

Венесуэльцы открыли счет на 11-й минуте — отличился Эрик Рамирес. Бразильцы все свои голы забили во втором тайме. На 71-й минуте отличился Маркиньос, на 85-й с пенальти забил Габигол, а точку на 6-й компенсированной минуте поставил вышедший на замену Антони.

В другом поединке сборная Аргентины не смогла обыграть Парагвай. Встреча прошла в Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако» и закончилась со счетом 0:0.

В составе аргентинцев весь матч провел нападающий Лионель Месси.

Также победителя не выявили сборные Уругвая и Колумбии, сыграв 0:0. А вот сборные Эквадора и Перу добились викторий, переиграв соответственно Боливию 3:0 и Чили 2:0.

Лидером турнирной таблицы групповой стадии отбора по-прежнему остается сборная Бразилии, на счету которой 27 очка в 9 матчах. Следом идёт Аргентина (19), замыкает тройку сильнейших Эквадор (16), а далее в зоне выхода располагаются Уругвай (16) и Колумбия (14).