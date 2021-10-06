Гильерме готов быть резервистом в сборной России

Вратарь «Локомотива»рассказал о том, как проходят сборы национальной команды, а также ответил на вопрос о своей роли в сборной России.

«Ничего нового нет. Готовимся, как и на всех сборах. Единственное, что у нас травмированные игроки. Но я считаю, что у нас есть хорошие футболисты в России, которые могут их заменить.

Готов ли я быть резервистом? Почему нет? Самое главное для меня это участие в этой команде, не важно как. Если тренер скажет быть в резерве, значит так и надо.

Если меня будут вызвать, я буду по-другому стараться участвовать, чтобы помогать команде. Я чувствую себя здесь комфортно. Если у меня будет всегда возможность участвовать на сборах, буду помогать», — приводит слова Гильерме «Спорт-Экспресс».