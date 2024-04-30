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    «Аль-Хиляль» начнет без прелюдий

    «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Короля, 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»
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    Калиду Кулибали
    30 апреля в 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» сражается за попадание в топ-3. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Иттихад» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Аль-Ахли». Да и выиграла команда только 15 раз в 29 матчах.

    Последние матчи: нынче команда выглядит не лучшим образом. «Аль-Иттихад» проиграл уже 9 раз в чемпионате.

    Более того, «Аль-Иттихад» в последнем матче уступил. Команда была бита скромным «Аль-Шабабом» (1:3).

    С реализацией у команды дела обстоят не особо успешно. В 29 поединках аравийского чемпионата она отличилась 55 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: После необязательных неудач моральный дух игроков команды на явном спаде. Пусть в кадровом плане у «Аль-Иттихада» полная идиллия.

    Матчи против «Аль-Хиляля» для команды складываются традиционно неудачно. В 6 последних очных поединках «Аль-Иттихад» проиграл.

    Очевидно, что хозяева будут стремиться дать бой сильнейшему клубу страны. «Аль-Иттихад» явно постарается сыграть на контратаках.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» до сих пор не знает горечи поражений в чемпионате. Сейчас команда уверенно лидирует в турнирной таблице.

    Притом, что «Аль-Хиляль» опережает ближайшего конкурента на 9 очков. Плюс у команды имеется матч в запасе.

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    • Последние матчи: в минувшем туре аравийского чемпионата команда добыла очередные три очка. Дома она переиграла «Аль-Фат» (3:1).

    А вот до того клуб вылетел из Азиатской Лиги чемпионов. По сумме двух встреч аравийцы уступили «Аль-Айну».

    Зато «Аль-Хиляль» весьма неплохо обороняется. Команда пропустила всего лишь 18 мячей в 28 матчах чемпионата.

    Не сыграют: Неймар, Александар Митрович — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Хиляль» выглядит бесподобно. Команда явно постарается взять еще один трофей.

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    Причем последний раз команда проигрывала «Аль-Иттихаду» еще 3 года назад. Правда, сейчас «Аль-Хиляль» на голову сильнее всех в Саудовской Аравии.

    Притом, что «Аль-Хиляль» обладает сильным по именам составом. Вот только в лазарет угодил форвард Александар Митрович.

    Наверняка гости будут действовать максимально активно. У команды есть кому забивать и без Митровича.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Хилялю» в 6 последних очных поединках

    • «Аль-Иттихад» в среднем забивает менее 2 голов за матч

    • «Аль-Хиляль» еще не проигрывал в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 4.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Аль-Иттихад» в последних поединках явно не впечатляет, да и оппонент уж больно силен.

    «Аль-Хиляль» выглядит на голову сильнее соперника, и уж точно начнет поединок агрессивно.

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» начнет без прелюдий
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