30 апреля в 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» сражается за попадание в топ-3. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Иттихад» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Аль-Ахли». Да и выиграла команда только 15 раз в 29 матчах.

Последние матчи: нынче команда выглядит не лучшим образом. «Аль-Иттихад» проиграл уже 9 раз в чемпионате.

Более того, «Аль-Иттихад» в последнем матче уступил. Команда была бита скромным «Аль-Шабабом» (1:3).

С реализацией у команды дела обстоят не особо успешно. В 29 поединках аравийского чемпионата она отличилась 55 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: После необязательных неудач моральный дух игроков команды на явном спаде. Пусть в кадровом плане у «Аль-Иттихада» полная идиллия.

Матчи против «Аль-Хиляля» для команды складываются традиционно неудачно. В 6 последних очных поединках «Аль-Иттихад» проиграл.

Очевидно, что хозяева будут стремиться дать бой сильнейшему клубу страны. «Аль-Иттихад» явно постарается сыграть на контратаках.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» до сих пор не знает горечи поражений в чемпионате. Сейчас команда уверенно лидирует в турнирной таблице.

Притом, что «Аль-Хиляль» опережает ближайшего конкурента на 9 очков. Плюс у команды имеется матч в запасе.

Последние матчи: в минувшем туре аравийского чемпионата команда добыла очередные три очка. Дома она переиграла «Аль-Фат» (3:1).

А вот до того клуб вылетел из Азиатской Лиги чемпионов. По сумме двух встреч аравийцы уступили «Аль-Айну».

Зато «Аль-Хиляль» весьма неплохо обороняется. Команда пропустила всего лишь 18 мячей в 28 матчах чемпионата.

Не сыграют: Неймар, Александар Митрович — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Хиляль» выглядит бесподобно. Команда явно постарается взять еще один трофей.

Причем последний раз команда проигрывала «Аль-Иттихаду» еще 3 года назад. Правда, сейчас «Аль-Хиляль» на голову сильнее всех в Саудовской Аравии.

Притом, что «Аль-Хиляль» обладает сильным по именам составом. Вот только в лазарет угодил форвард Александар Митрович.

Наверняка гости будут действовать максимально активно. У команды есть кому забивать и без Митровича.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Хилялю» в 6 последних очных поединках

«Аль-Иттихад» в среднем забивает менее 2 голов за матч

«Аль-Хиляль» еще не проигрывал в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 4.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Аль-Иттихад» в последних поединках явно не впечатляет, да и оппонент уж больно силен.

«Аль-Хиляль» выглядит на голову сильнее соперника, и уж точно начнет поединок агрессивно.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.18