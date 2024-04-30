«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» сражается за попадание в топ-3. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.
При этом «Аль-Иттихад» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Аль-Ахли». Да и выиграла команда только 15 раз в 29 матчах.
Последние матчи: нынче команда выглядит не лучшим образом. «Аль-Иттихад» проиграл уже 9 раз в чемпионате.
Более того, «Аль-Иттихад» в последнем матче уступил. Команда была бита скромным «Аль-Шабабом» (1:3).
С реализацией у команды дела обстоят не особо успешно. В 29 поединках аравийского чемпионата она отличилась 55 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: После необязательных неудач моральный дух игроков команды на явном спаде. Пусть в кадровом плане у «Аль-Иттихада» полная идиллия.
Матчи против «Аль-Хиляля» для команды складываются традиционно неудачно. В 6 последних очных поединках «Аль-Иттихад» проиграл.
Очевидно, что хозяева будут стремиться дать бой сильнейшему клубу страны. «Аль-Иттихад» явно постарается сыграть на контратаках.
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» до сих пор не знает горечи поражений в чемпионате. Сейчас команда уверенно лидирует в турнирной таблице.
Притом, что «Аль-Хиляль» опережает ближайшего конкурента на 9 очков. Плюс у команды имеется матч в запасе.
Последние матчи: в минувшем туре аравийского чемпионата команда добыла очередные три очка. Дома она переиграла «Аль-Фат» (3:1).
А вот до того клуб вылетел из Азиатской Лиги чемпионов. По сумме двух встреч аравийцы уступили «Аль-Айну».
Зато «Аль-Хиляль» весьма неплохо обороняется. Команда пропустила всего лишь 18 мячей в 28 матчах чемпионата.
Не сыграют: Неймар, Александар Митрович — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Хиляль» выглядит бесподобно. Команда явно постарается взять еще один трофей.
Причем последний раз команда проигрывала «Аль-Иттихаду» еще 3 года назад. Правда, сейчас «Аль-Хиляль» на голову сильнее всех в Саудовской Аравии.
Притом, что «Аль-Хиляль» обладает сильным по именам составом. Вот только в лазарет угодил форвард Александар Митрович.
Наверняка гости будут действовать максимально активно. У команды есть кому забивать и без Митровича.
Статистика для ставок
- «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Хилялю» в 6 последних очных поединках
- «Аль-Иттихад» в среднем забивает менее 2 голов за матч
- «Аль-Хиляль» еще не проигрывал в чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 4.47.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.20Крылья Советов — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.80Барселона — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.12Ростов — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аль-Иттихад» в последних поединках явно не впечатляет, да и оппонент уж больно силен.
«Аль-Хиляль» выглядит на голову сильнее соперника, и уж точно начнет поединок агрессивно.
Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.18