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    Карпин об уходе Прядкина: Решение правильное. Вам мало матча «Сочи» — «Ростов»?

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение Сергея Прядкина уйти с поста президента российской Премьер-лиги.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Исполняющим обязанности главы РПЛ стал руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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    • «Следил за новостями про РПЛ. Нормально отношусь. Для меня это решение Прядкина уйти правильное. Вам мало матча "Сочи" — "Ростов"?» — заявил Карпин «Р-Спорту».

    «Ростов» с Карпиным в июне 2020 года ушел на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава.

    Команда провела матч чемпионата России с «Сочи» молодежным составом и уступила со счетом 1:10.

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