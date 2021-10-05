Карпин об уходе Прядкина: Решение правильное. Вам мало матча «Сочи» — «Ростов»?

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал решениеуйти с поста президента российской Премьер-лиги.

Исполняющим обязанности главы РПЛ стал руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Следил за новостями про РПЛ. Нормально отношусь. Для меня это решение Прядкина уйти правильное. Вам мало матча "Сочи" — "Ростов"?» — заявил Карпин «Р-Спорту».

«Ростов» с Карпиным в июне 2020 года ушел на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава.

Команда провела матч чемпионата России с «Сочи» молодежным составом и уступила со счетом 1:10.