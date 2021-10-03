Аллегри об 1:0 с «Торино»: Это выступление я считаю лучшим в сезоне

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал победу его команды в матче 7 тура Серии А над «Торино» (1:0).

«Мы были слишком статичны в первом тайме и слишком часто теряли мяч. Время шло, мы начали больше двигаться, поэтому соперник стал теряться. После перерыва у нас появилось желание защищаться, когда нужно было защищаться, и атаковать, когда нужно было атаковать. Было бы обидно не одержать победу в этом матче, ведь это выступление я считаю лучшим в сезоне», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

Набрав 11 очков, «Ювентус» поднялся в турнирной таблице Серии А на восьмое место.