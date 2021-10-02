«Боруссия» Д обыграла «Аугсбург», «Вольфсбург» проиграл «Боруссии» М

Завершились некоторые матчи 7 тура немецкой Бундеслиги. В одном из них дортмундскаяобыграла домасо счетом 2:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Аугсбург 2:1 Голы: 1:0 Рафаэл Геррейру (пенальти) (10'), 1:1 Анди Зачири (35'), 2:1 Юлиан Брандт (51') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье (Торган Азар, 51'), Мануэль Аканджи, Матс Хуммельс (Марин Понграчич, 66'), Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингхэм, Аксель Витсель (Эмре Джан, 66'), Юлиан Брандт, Марко Ройс, Мариус Вольф (Нико Шульц, 72'), Дониелл Мален (Рейниер, 72') Аугсбург: Анди Зачири (Флориан Нидерлехнер, 78'), Серхио Кордова (Фредрик Йенсен, 63'), Арне Майер (Михаэль Грегорич, 78'), Мадс Валентин Педерсен (Lasse Guenther, 86'), Карлос Груэсо (Ноа-Джоэль Саренрен-Базее, 78'), Тобиас Штробль, Даниэль Калиджиури, Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеу, Роберт Гумни, Рафал Гикевич Предупреждения: Карлос Груэсо (13'), Рис Оксфорд (15'), Марко Ройс (44'), Анди Зачири (53')

В составе победителей голами отметились Рафаэль Геррейро и Юлиан Брандт. Энди Зекири забил в составе гостей.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Боруссия М 1:2 Голы: 0:1 Брил Эмболо (5'), 0:2 Йонас Хофман (7'), 1:2 Джан-Лука Вальдшмидт (25') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Кевин Мбабу, Себастиан Борнау (Джон Энтони Брукс, 46'), Максанс Лакруа, Янник Герардт (Жером Руссийон, 46'), Жозуа Гилявоги (Даниэль Гинчек, 79'), Максимилиан Арнольд, Доди Лукебакио (Лукас Нмеча, 66'), Джан-Лука Вальдшмидт, Боте Баку (Максимилиан Филипп, 79'), Ваутер Вегорст Боруссия М: Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 82'), Брил Эмболо, Лука Нец (Патрик Херрман, 58'), Куадио Коне (Кристоф Крамер, 61'), Денис Закария, Йонас Хофман, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Луис Байер, Маттиас Гинтер, Ян Зоммер Предупреждения: Себастиан Борнау (4'), Боте Баку (10'), Ларс Штиндль (35'), Денис Закария (36'), Кевин Мбабу (60'), Максанс Лакруа (67'), Луис Байер (71'), Максанс Лакруа (76'), Ваутер Вегорст (81')

В другом поединке «Вольфсбург» дома проиграл «Боруссии» М 1:3. Это было первое домашнее поражение «волков» в нынешнем сезоне.

В других поединках «Штутгарт» победил «Хоффенхайм» 3:1, а «Фрайбург» был сильнее «Герты» (2:1).