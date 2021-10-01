Сток Сити — Вест Бромвич прямая трансляция 01.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Сток Сити» занимает 5 место с 18 очками, «Вест Бромвич» — 1 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Сток Сити» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сток Сити» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

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