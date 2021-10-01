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    Сток Сити — Вест Бромвич прямая трансляция 01.10.2021, смотреть онлайн

    Сток Сити — Вест Бромвич: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сток Сити Вест Бромвич
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Сток Сити» — «Вест Бромвич» в английском Чемпионшипе.

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    В турнирной таблице «Сток Сити» занимает 5 место с 18 очками, «Вест Бромвич» — 1 место с 22 очками.

    Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Сток Сити» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сток Сити» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» — «Вест Бромвич».

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    Матч между командами «Сток Сити» и «Вест Бромвич» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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