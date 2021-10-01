«Сток Сити»
«Сток Сити» не проигрывает в трех матчах подряд. Эта серия включает в себя поединок Кубка лиги, где команда преодолела уже третий раунд, обыграв «Уотфорд» со счетом 3:1.
В двух последних турах Чемпионшипа «Сток» одолел «Халл» (2:0) и сыграл вничью с «Престоном» (1:1).
В турнирной таблице Чемпионшипа «Сток Сити» идет четвертым — у команды 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения, 18 очков в десяти играх. Проиграл «Сток» только «Дерби» (1:1) и «Фулхэму» (0:3).
«Сток Сити» и забивает и пропускает больше гола за игру — 14 забито, а 10 пропущено.
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» лидирует в Чемпионшипе после 10 матчей. Команда 6 раз победила и 4 раза сыграла вничью, набрав 22 очка.
«Вест Бромвич» забивает больше всех в лиге (20 голов), а по пропущенным — в тройке лучших (8 мячей).
В трех последних турах «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Престоном» (1:1), обыграл КПР (2:1) и «Кардифф» (4:0).
Единственное поражение в этом сезоне «Вест Бромвич» потерпел в Кубке лиги, разгромно уступив «Арсеналу» со счетом 0:6.
Прогноз и ставка
На победу «Сток Сити» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,94, на ничью — 2,48, на победу «Вест Бромвича» — 2,45.
Гости логично считаются фаворитами. И хотя легкой прогулки для них не предвидится, они должны набирать очки.
Прогноз и ставка на матч — «Вест Бромвич» не проиграет и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1.91.