«Сток Сити» будет принимать «Вест Бромвич» в 11-м туре Чемпионшипа. Матч пройдет 1 октября в Сток-он-Трент. Начало — в 21:45 мск. «Сток Сити» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

«Сток Сити» не проигрывает в трех матчах подряд. Эта серия включает в себя поединок Кубка лиги, где команда преодолела уже третий раунд, обыграв «Уотфорд» со счетом 3:1.

В двух последних турах Чемпионшипа «Сток» одолел «Халл» (2:0) и сыграл вничью с «Престоном» (1:1).

В турнирной таблице Чемпионшипа «Сток Сити» идет четвертым — у команды 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения, 18 очков в десяти играх. Проиграл «Сток» только «Дерби» (1:1) и «Фулхэму» (0:3).

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«Сток Сити» и забивает и пропускает больше гола за игру — 14 забито, а 10 пропущено.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» лидирует в Чемпионшипе после 10 матчей. Команда 6 раз победила и 4 раза сыграла вничью, набрав 22 очка.

«Вест Бромвич» забивает больше всех в лиге (20 голов), а по пропущенным — в тройке лучших (8 мячей).

В трех последних турах «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Престоном» (1:1), обыграл КПР (2:1) и «Кардифф» (4:0).

Единственное поражение в этом сезоне «Вест Бромвич» потерпел в Кубке лиги, разгромно уступив «Арсеналу» со счетом 0:6.

Прогноз и ставка

На победу «Сток Сити» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,94, на ничью — 2,48, на победу «Вест Бромвича» — 2,45.

Гости логично считаются фаворитами. И хотя легкой прогулки для них не предвидится, они должны набирать очки.

Прогноз и ставка на матч — «Вест Бромвич» не проиграет и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1.91.