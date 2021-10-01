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    «СКА-Хабаровск» и «Томь» обменялись домашними матчами

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    Клубы ФНЛ «СКА-Хабаровск» и «Томь» достигли договоренности об обмене турами в рамках первенства, сообщает пресс-служба хабаровчан.

    «СКА-Хабаровск» и «Томь» обменялись домашними матчами
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    «СКА-Хабаровск» и «Томь» обменялись домашними матчами

    Матч 18-го тура, запланированный на 17 октября, состоится в Томске. Встреча 36-го тура в мае 2022 года пройдет, таким образом, в Хабаровске.

    Дальневосточники после 14 проведенных матчей занимает в таблице четвертое место, набрав 27 очков. «Томь» с 17 очками находится на 13-й позиции.

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