«СКА-Хабаровск» и «Томь» обменялись домашними матчами Фото: globallookpress.com
Матч 18-го тура, запланированный на 17 октября, состоится в Томске. Встреча 36-го тура в мае 2022 года пройдет, таким образом, в Хабаровске.
‼️ «СКА-ХАБАРОВСК» И «ТОМЬ» ОБМЕНЯЛИСЬ ТУРАМИ ‼
Между футбольными клубами «СКА-Хабаровск» и «Томь» достигнута договорённость об обмене «домашними» турами в Олимп-Первенстве ФНЛ 2021-2022.
Матч 18-го тура (17 октября 2021) пройдёт в Томске, а 36-го (7 мая 2022) — в Хабаровске pic.twitter.com/xhaK6fxm5I— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) October 1, 2021
Дальневосточники после 14 проведенных матчей занимает в таблице четвертое место, набрав 27 очков. «Томь» с 17 очками находится на 13-й позиции.