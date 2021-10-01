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    Черчесов оценил перспективы «Спартака» и «Легии» в ЛЕ

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении «Легии» и «Спартака» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Легия» на своем поле обыграла «Лестер» 1:0, а «Спартак» в гостях одолел «Наполи» 3:2.

    «На стадион Войска Польского приехал, как и двумя неделями ранее в Москву, по приглашению владельца варшавского клуба Даруиша Миодуски — нас связывают давние хорошие отношения.

    "Легия" провела качественный матч, выглядела лучше, чем против "Спартака", грамотно выстроила игру на контратаках и заслуженно взяла три очка. Наверное, кому-то результат показался сенсационным, но как очевидец скажу, что все по делу.

    Следил ли за "Спартаком"? Нет, такой возможности не было — счет узнал постфактум. Как выяснилось, те, на кого в группе мало кто ставил, способны не только давать бой, но и превосходить клубы, изначально считавшиеся фаворитами на бумаге.

    Теперь "Легии" нужно доказывать, что она лидирует не случайно, а "красно-белым" — продолжать бороться за место под солнцем. Второй тур доказал, что все реально. Рад, что таблицу сейчас возглавляют две команды, где когда-то работал и с которыми меня многое связывает», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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