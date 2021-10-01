Черчесов оценил перспективы «Спартака» и «Легии» в ЛЕ

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о выступлении «Легии» и «Спартака» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Легия» на своем поле обыграла «Лестер» 1:0, а «Спартак» в гостях одолел «Наполи» 3:2.

«На стадион Войска Польского приехал, как и двумя неделями ранее в Москву, по приглашению владельца варшавского клуба Даруиша Миодуски — нас связывают давние хорошие отношения.

"Легия" провела качественный матч, выглядела лучше, чем против "Спартака", грамотно выстроила игру на контратаках и заслуженно взяла три очка. Наверное, кому-то результат показался сенсационным, но как очевидец скажу, что все по делу.

Следил ли за "Спартаком"? Нет, такой возможности не было — счет узнал постфактум. Как выяснилось, те, на кого в группе мало кто ставил, способны не только давать бой, но и превосходить клубы, изначально считавшиеся фаворитами на бумаге.

Теперь "Легии" нужно доказывать, что она лидирует не случайно, а "красно-белым" — продолжать бороться за место под солнцем. Второй тур доказал, что все реально. Рад, что таблицу сейчас возглавляют две команды, где когда-то работал и с которыми меня многое связывает», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».