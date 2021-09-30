Аллегри: «Ювентус» должен понимать, как побеждать в подобных матчах

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча с «Челси» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Обычно, когда моряки попадают в шторм, всегда могут найти выход. Именно так сегодня и случилось в прекрасном матче против чемпионов Европы.

Мы можем играть лучше с технической точки зрения, но, честно говоря, явных моментов у соперника почти не было, а вот мы не воспользовались рядом опасных контратак. После двух игр у нас шесть очков и ни одного пропущенного гола — это хороший шаг на пути к плей-офф.

Я думал, что мы добьемся преимущества, если сыграем с тремя форвардами, но потом я переставил Кьезу на позицию центрального нападающего, а Бернардески сместил на позицию под ним, и дела пошли получше.

"Ювентус" должен понимать, как побеждать в подобных матчах — когда надо бороться за результат. Так оно и было. При всем уважении к чемпионам Европы Шченсному ни разу не пришлось по-настоящему выручать команду», — сказал Аллегри Amazon Prime Italia.

В следующем туре туринцы сыграют с «Зенитом», «Челси» проведет матч с «Мальме».