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    Аллегри: «Ювентус» должен понимать, как побеждать в подобных матчах

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Челси» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Обычно, когда моряки попадают в шторм, всегда могут найти выход. Именно так сегодня и случилось в прекрасном матче против чемпионов Европы.

    Мы можем играть лучше с технической точки зрения, но, честно говоря, явных моментов у соперника почти не было, а вот мы не воспользовались рядом опасных контратак. После двух игр у нас шесть очков и ни одного пропущенного гола — это хороший шаг на пути к плей-офф.

    Я думал, что мы добьемся преимущества, если сыграем с тремя форвардами, но потом я переставил Кьезу на позицию центрального нападающего, а Бернардески сместил на позицию под ним, и дела пошли получше.

    "Ювентус" должен понимать, как побеждать в подобных матчах — когда надо бороться за результат. Так оно и было. При всем уважении к чемпионам Европы Шченсному ни разу не пришлось по-настоящему выручать команду», — сказал Аллегри Amazon Prime Italia.

    В следующем туре туринцы сыграют с «Зенитом», «Челси» проведет матч с «Мальме».

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