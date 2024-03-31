«Милуоки» выиграл у «Атланты», «Орландо» разгромил «Мемфис»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джейсон Тейтум Фото: nba.com

«Бостон» одержал выездную победу над «Нью-Орлеаном» — 104:92 (28:37, 31:20, 24:11, 21:24).

Одним из лучших в составе гостей был Джейсон Тейтум, в активе которого 23 очка и 9 подборов. Латвийский форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл и 19 очков и 10 подборов.

У хозяев выделялись Зайон Уильямсон (25 очков и 9 подборов) и Си Джей Макколлум (24 очка и 6 передач).

«Бостон» уже гарантировал себе участие в плей-офф НБА.

«Орландо» выиграл на своей площадке у «Мемфиса» — 118:88 (33:13, 25:21, 32:21, 28:33).

В составе «Орландо» сразу семь игроков набрал 10+ очков. Самыми результативными стали Джейлен Саггс, Уэнделл Картер и Коул Энтони, в активе которых по 15 очков.

У гостей автором дабл-дабла из 16 очков и 11 подборов стал Джордан Гудвин.

«Мемфис» проиграл семь из восьми последних матчей.

«Милуоки» одержал выездную победу над «Атлантой» — 122:113 (33:28, 26:17, 30:29, 33:39).

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 36 очков, а также сделал 16 подборов и 8 передач.

Сербский атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

«Атланта» проиграла первый матч после серии из четырех побед.