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    «Милуоки» выиграл у «Атланты», «Орландо» разгромил «Мемфис»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Джейсон Тейтум
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    Джейсон Тейтум

    «Бостон» одержал выездную победу над «Нью-Орлеаном» — 104:92 (28:37, 31:20, 24:11, 21:24).

    Одним из лучших в составе гостей был Джейсон Тейтум, в активе которого 23 очка и 9 подборов. Латвийский форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл и 19 очков и 10 подборов.

    У хозяев выделялись Зайон Уильямсон (25 очков и 9 подборов) и Си Джей Макколлум (24 очка и 6 передач).

    «Бостон» уже гарантировал себе участие в плей-офф НБА.

    «Орландо» выиграл на своей площадке у «Мемфиса» — 118:88 (33:13, 25:21, 32:21, 28:33).

    В составе «Орландо» сразу семь игроков набрал 10+ очков. Самыми результативными стали Джейлен Саггс, Уэнделл Картер и Коул Энтони, в активе которых по 15 очков.

    У гостей автором дабл-дабла из 16 очков и 11 подборов стал Джордан Гудвин.

    «Мемфис» проиграл семь из восьми последних матчей.

    «Милуоки» одержал выездную победу над «Атлантой» — 122:113 (33:28, 26:17, 30:29, 33:39).

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 36 очков, а также сделал 16 подборов и 8 передач.

    Сербский атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

    «Атланта» проиграла первый матч после серии из четырех побед.

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