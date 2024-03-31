«Барселона» — «Лас-Пальмас»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол на 59-й минуте забил Рафинья.
Гости с 24-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Альваро Вальеса.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Лас-Пальмас 1:0
Гол: 1:0 Рафаэл Диас (59') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу, Фермин Лопес (Жоау Фелиш, 56'), Илкай Гюндоган, Серхи Роберто (Ориоль Ромеу Видаль, 81'), Ламин Ямал (Ферран Торрес, 71'), Роберт Левандовски (Vitor Roque, 81'), Рафаэл Диас Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Серхи Кардона (Бенито Рамирес, 79'), Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Алекс Суарес, Кирьян Родригес, Энзо Луаодис (Альберто Молейро, 71'), Хавьер Муньос (Хосе Кампанья, 72'), Сандро Рамирес (Марк Кардона, 78'), Мунир Эль-Хаддади (Аарон Эскандель, 28'), Марвин Парк, Mika Marmol Предупреждения: Серхи Кардона (14'), Илкай Гюндоган (51'), Серхи Роберто (63'), Иньиго Мартинес (64'), Роберт Левандовски (81'), Жоау Канселу (88') Удаление: Альваро Вальес (24')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Лас-Пальмас» с 37 очками располагается на 12-й строчке.