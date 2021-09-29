«Алания» взяла верх над «Факелом»

Единственный гол на 18-й минуте забил полузащитник Давид Кобесов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Факел 1:0
Гол: 1:0 Давид Кобесов (18') Предупреждения: Андрей Мендель (39'), Владимир Хубулов (62'), Бутта Магомедов (66'), Хетаг Кочиев (73'), Хетаг Хосонов (77'), Алан Багаев (86')
«Факел» с 27 очками продолжает занимать 3-ю строчку в турнирной таблице. «Алания» занимает 5-е место, имея в активе 26 очков.
В других матчах «Енисей» вдевятером потерпел поражение от «Акрона» (1:3), а «Текстильщик» вырвал победу у «Балтики» (3:2).