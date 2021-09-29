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    «Алания» взяла верх над «Факелом»

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    Владикавказская «Алания» одержала домашнюю победу над воронежским «Факелом» (1:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ.

    «Алания»
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    «Алания»

    Единственный гол на 18-й минуте забил полузащитник Давид Кобесов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Факел 1:0
    Гол: 1:0 Давид Кобесов (18') Предупреждения: Андрей Мендель (39'), Владимир Хубулов (62'), Бутта Магомедов (66'), Хетаг Кочиев (73'), Хетаг Хосонов (77'), Алан Багаев (86')

    «Факел» с 27 очками продолжает занимать 3-ю строчку в турнирной таблице. «Алания» занимает 5-е место, имея в активе 26 очков.

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    В других матчах «Енисей» вдевятером потерпел поражение от «Акрона» (1:3), а «Текстильщик» вырвал победу у «Балтики» (3:2).

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