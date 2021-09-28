Тренер «Мальме» заявил об известности Дзюбы за пределами России

Главный тренер «Мальме»поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 29 сентября.

«У "Зенита" два великолепных форварда, которые могут быть использованы в игре. Очень хорошие игровые качества у обоих. Дзюба известен не только в России, он очень хороший игрок.

Кроме того, есть огромное количество футболистов из Бразилии, мы ждем, это вызов для нас. Мы аутсайдеры, но будем надеяться, что сможем кое-кого разочаровать в этой группе, было бы здорово.

Мы провели четыре раунда, чтобы подойти к этому моменту. Для нас это выдающееся достижение. Лига чемпионов — это не Лига Европы. Это самый высокий уровень игроков в мире. Будем играть с русским чемпионом. Нужно быть расслабленными, но с правильным представлением о том, что нас ждет здесь.

Многие хотят показать себя с лучшей стороны, многие достойны победы. В Европе многие игроки готовы к выступлению на таком высоком уровне. Это будет непросто, это большой вызов», — цитирует Томассона «Р-Спорт».