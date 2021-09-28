ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»ЛЧ. ПСЖ принимает «Ман Сити», «Ливерпуль» в гостях у «Порту»
  • 20:35
    • Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны»
  • 19:48
    • Капитан «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели
  • 19:09
    • Пятов и Педриньо — в стартовом составе «Шахтера» на матч с «Интером»
  • 18:55
    • «Аякс» и «Бешикташ» назвали стартовые составы
  • 11:02
    • Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
    Все новости спорта

    Тренер «Мальме» заявил об известности Дзюбы за пределами России

    Футбол Мальмё Зенит Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Йон-Даль Томассон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йон-Даль Томассон

    Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 29 сентября.

    «У "Зенита" два великолепных форварда, которые могут быть использованы в игре. Очень хорошие игровые качества у обоих. Дзюба известен не только в России, он очень хороший игрок.

    Кроме того, есть огромное количество футболистов из Бразилии, мы ждем, это вызов для нас. Мы аутсайдеры, но будем надеяться, что сможем кое-кого разочаровать в этой группе, было бы здорово.

    Мы провели четыре раунда, чтобы подойти к этому моменту. Для нас это выдающееся достижение. Лига чемпионов — это не Лига Европы. Это самый высокий уровень игроков в мире. Будем играть с русским чемпионом. Нужно быть расслабленными, но с правильным представлением о том, что нас ждет здесь.

    Многие хотят показать себя с лучшей стороны, многие достойны победы. В Европе многие игроки готовы к выступлению на таком высоком уровне. Это будет непросто, это большой вызов», — цитирует Томассона «Р-Спорт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Сливочные» не пощадят команду Вернидуба!
  • «Реал» Мадрид — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Милан» с «Атлетико» будут забивать?
  • «Милан» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры