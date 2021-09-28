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    «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

    «Шахтер» — «Интер»: счет матча 0:0

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    «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы D, которая прошла в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 0:0.

    В первом тайме самый опасный момент создали «нерадзурри». На 16-й минуте Николо Барелла пробил с дальней дистанции и попал в перекладину.

    Незадолго до этого «горняки» потеряли Лассина Траоре, получившего ужасную травму ноги — форварда прямо со стадиона увезли в больницу.

    После перерыва в целом была равная игра, но под занавес гости могли вырвать победу, если бы два великолепных сейва не сделал Андрей Пятов.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Шахтёр Д — Интер 0:0
    Шахтёр Д: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Николай Матвиенко, Исмаили (Сергей Кривцов, 78'), Тарас Степаненко, Педриньо, Майкон Барберан, Алан Патрик (Марлос, 85'), Манор Соломон (Mykhaylo Mudryk, 78'), Лассина Траоре (Тете, 11') Интер: Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 72'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 55'), Федерико Димарко (Иван Перишич, 82'), Николо Барелла, Марсело Брозович (Хакан Чалханоглу, 55'), Матиас Весино (Роберто Гальярдини, 82'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Roberto De Zerbi (64'), Дензел Дюмфрис (81')

    После двух сыгранных турах обе команды набрали по 1 очку.

    В третьем туре «Шахтер» на своем поле примет мадридский «Реал», «Интер» дома сыграет с «Шерифом».

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