«Порту» — «Ливерпуль»: счет матча 1:5, обзор голов

в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил— 5:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: liverpoolfc.com

Счет на 18-й минуте открыл Мохамед Салах, нанеся точный удар с близкой дистанции. В концовке первого тайма преимущество «красных» удвоил Садио Мане, замкнувший прострел от Джеймса Милнера.

На 60-й минуте Салах оформил дубль, воспользовавшись шикарным пасом Кертиса Джонса. «Порту» ответил голом Мехди Тареми на 74-й минуте.

Впрочем, на 77-й минуте отличился Роберто Фирмино, наказав вратаря хозяев, который опрометчиво вышел за пределы штрафной. Он же поставил победную точку на 83-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Порту — Ливерпуль 1:5 Голы: 0:1 Мохамед Салах (18'), 0:2 Садио Мане (45'), 0:3 Мохамед Салах (60'), 1:3 Мехди Тареми (75'), 1:4 Роберто Фирмино (77'), 1:5 Роберто Фирмино (83') Порту: Диогу Кошта, Хесус Корона, Фабиу Кардосо, Иван Маркано, Заиду Сануси (Венделл, 56'), Матеус Урибе (Vitinha, 56'), Сержиу Оливейра (Пепе, 67'), Отавио (Фабиу Виейра, 14'), Антонио Мартинес (Марко Груич, 46'), Луис Диас, Мехди Тареми Ливерпуль: Садио Мане (Такуми Минамино, 66'), Диогу Жота (Дивок Ориги, 88'), Мохамед Салах (Роберто Фирмино, 66'), Джордан Хендерсон (Алекс Окслейд-Чемберлен, 73'), Фабиньо, Кёртис Джонс, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джеймс Милнер (Джозеф Гомес, 66'), Алисон Бекер

В другом матче группы B «Милан» на «Сан-Сиро» проиграл «Атлетико» — 1:2.

Рафаэл Леау на 20-й минуте вывел «россонери» вперед, но уже через девять минут хозяева остались в меньшинстве — Франк Кессье получил вторую желтую карточку.

На 84-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет, а в компенсированное время второго тайма Луис Суарес забил с пенальти и принес мадридцам победу.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Милан — Атлетико 1:2 Голы: 1:0 Рафаэл Леау (20'), 1:1 Антуан Гризманн (84') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер (Алессандро Флоренци, 81'), Франк Кессье, Алексис Салемакерс (Пьер Калюлю, 82'), Браим Диас (Фоде Балло-Туре, 57'), Рафаэл Леау (Оливье Жиру, 57'), Анте Ребич (Сандро Тонали, 34') Атлетико: Луис Суарес, Анхель Корреа, Янник Карраско (Родриго Де Пауль, 46'), Коке (Антуан Гризманн, 61'), Жоффрей Кондогбиа (Тома Лемар, 64'), Маркос Льоренте, Марио Эрмосо (Ренан Лоди, 46'), Хосе Хименес, Фелипе, Киран Триппьер (Жоау Фелиш, 40'), Ян Облак Предупреждения: Франк Кессье (15'), Франк Кессье (29'), Анте Ребич (29'), Жоффрей Кондогбиа (60'), Тео Эрнандес (69'), Алексис Салемакерс (79')

В турнирной таблице группы B лидирует «Ливерпуль» с 6 баллами, у «Атлетико» 4 очка, у «Порту» — 1, а у «Милана» — 0.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Атлетико», а «Порту» примет «Милан».