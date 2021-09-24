Шунин пропустит матч с «Рубином»

Голкипер «Динамо»не сможет сыграть в матче девятого тура чемпионата России против «Рубина». Об этом рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

«Шунин пока работает по индивидуальной программе, пока будет тренироваться так. Воскресный матч он, к сожалению, пропустит.

Ордец и Паршивлюк опытные футболисты. Решили, что Сергей выведет команду с повязкой на игру в Ставрополе.

У нас есть группа лидеров, опытных футболистов, там каждый может примерить капитанскую повязку. Кто входит в данный круг? Шунин, Шиманьский, Бальбуэна, Евгеньев, Ордец и Паршивлюк. Именно они и распределили повязку на прошедшие две игры», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

Шунин на прошлой неделе пропустил гостевой матч против «Сочи», в котором «Динамо» одержало победу со счетом 1:0.

Матч «Динамо» — «Рубин» пройдет 26 сентября в Москве, начало — в 14:00 мск.