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    Шунин пропустит матч с «Рубином»

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    Голкипер «Динамо» Антон Шунин не сможет сыграть в матче девятого тура чемпионата России против «Рубина». Об этом рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Шунин пока работает по индивидуальной программе, пока будет тренироваться так. Воскресный матч он, к сожалению, пропустит.

    Ордец и Паршивлюк опытные футболисты. Решили, что Сергей выведет команду с повязкой на игру в Ставрополе.

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    • У нас есть группа лидеров, опытных футболистов, там каждый может примерить капитанскую повязку. Кто входит в данный круг? Шунин, Шиманьский, Бальбуэна, Евгеньев, Ордец и Паршивлюк. Именно они и распределили повязку на прошедшие две игры», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

    Шунин на прошлой неделе пропустил гостевой матч против «Сочи», в котором «Динамо» одержало победу со счетом 1:0.

    Матч «Динамо» — «Рубин» пройдет 26 сентября в Москве, начало — в 14:00 мск.

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