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    Силкин: «Рубин» — неудобный соперник для «Динамо»

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    Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ с «Рубином».

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «У каждой команды есть неудобные соперники, и таковым для "Динамо" является "Рубин". Какие бы составы ни были у этих клубов, кто бы их ни тренировал и ни руководил ими, динамовцы очень редко побеждали Казань в последние лет 15. Даже в прошлом году дважды проиграли при двух разных тренерах. Сначала дома при Кирилле Новикове, играя большую часть матча в большинстве.

    Потом — при Сандро Шварце, не реализовав множество моментов, а затем пропустив из-за ошибок в обороне. Но команда у "Динамо" растет, хорошо атакует, а также учится играть по счету, что у нее получилось в игре с "Сочи". Ей будет непросто с "Рубином", но матч получится крайне непредсказуемым», — сказал Силкин «Известиям».

    Встреча «Динамо» — «Рубин» состоится в Москве 26 сентября и начнется в 14:00 по мск.

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