Хачатурянц рассказал, почему кандидатуры россиян не рассматривались на пост руководителя департамента судейства РФС

Глава судейского комитета РФСответил на вопрос, почему в организации не рассматривали русских специалистов на пост руководителя департамента судейства организации.

Ранее РФС объявил о назначении португальца Витора Перейры на должность руководителя департамента судейства.

«Все граждане России возглавляют другие департаменты, что касается VAR, мы ищем эксперта, который, несмотря на непродолжительность внедрения этой системы, будет обладать знаниями.

Мы пришли к внедрению VAR с небольшим опозданием. Чтобы быстрее ликвидировать это отставание, нам нужны эксперты, которые присутствуют на западе.

Виктор Кашшаи начал работу с нами, когда я только пришел, он проделал большую работу, он пришел в момент когда мы вышли на уровень, нам нужен был человек с другими качествами, мы благодарны ему за работу.

У нас до сих пор реформы не завершены, находимся в процессе. Вопросы остаются по судейству, мы знаем, чего мы хотим достичь.

У нас по-прежнему есть экспертно-судейская комиссия, она является последней инстанцией, Витор войдет в эту комиссию, важна его работа там. Это тот инструментарий, который был нами задействован.

Административно ничего не изменилось, Кирилл Верхолетов продолжает курировать вопрос видеарбитров, мы находимся в поиске эксперта по технической части, есть несколько кандидатур, решим этот вопрос до конца года.

Российские специалисты не рассматриваются. Все граждане России работают в нашей структуре, что касается VAR это новый инструментарий, мы ищем эксперта, который будет обладать опытом и знаниями.

Мы не сразу стали внедрять VAR, пришли к этому с опозданием, чтобы быстрее ликвидировать отставанием нужны профессиональные люди, которые есть на западе», — сказал Хачатурянц «Матч ТВ».