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    Гасперини назвал проблемы «Аталанты»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги матча Серии А с «Сассуоло» (2:1).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Хорошая игра, "Сассуоло" тоже нужно отдать должное — у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами. У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным.

    Наши проблемы — нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить», — цитирует Гасперини Football Italia.

    Команда из Бергамо набрала 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» с 4 очками идет на 13-й строчке.

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