Гасперини назвал проблемы «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал итоги матча Серии А с «Сассуоло» (2:1).

«Хорошая игра, "Сассуоло" тоже нужно отдать должное — у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами. У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным.

Наши проблемы — нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить», — цитирует Гасперини Football Italia.

Команда из Бергамо набрала 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» с 4 очками идет на 13-й строчке.