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    Источник: Федун обещал болельщикам, что «Спартак» возьмет 6 очков в матчах с «Легией» и ЦСКА

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    Корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов в преддверии дерби ЦСКА и «Спартака» рассказал подробности встречи владельца красно-белых Леонида Федуна с болельщиками.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «После матча с "Химками" была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых абонементы в VIP-ложу. Мы 2,5 часа ждали Леонида Арнольдовича, чтобы узнать, что же там все-таки происходило.

    Сначала машины подъехали к основному VIP-выходу, затем в последний момент их передвинули к другому, мы побежали туда.

    Первое, что мы кричали Леониду Федуну: "Почему вы прячетесь и слышите ли вы, что творится на трибунах?". Он сначала остановился, вроде как хотел что-то сказать, но затем сел в машину.

    Я знаю на 99 процентов, что Леонид Федун точно слышит, что ему кричат на трибунах. Я работаю на трибуне с активными фанатами "Спартака", и что там только не кричат. Из цензурного: "Где ваши яйца? В руках у Заремы".

    И я точно знаю, что это все обсуждалось на этой встрече. Я не могу рассказывать деталей, потому что это серьезные вещи. Но я знаю точно, что там, где сидит Федун, все это прекрасно слышат.

    Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с "Легией" и ЦСКА будет шесть очков.

    Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит свое обещание.

    Что касается игроков, то атмосфера в команде не очень хорошая, как мне кажется со стороны. Отвечают на вопросы те, кому особых претензией не предъявишь, — Ещенко, Зобнин. Максименко после матча с "Легией" говорил, что с радостью бы что-то рассказал, но ему нечего сказать», — сказал Анисимов в эфире канала «Матч Премьер».

    Напомним, что «Спартак» в стартовом туре группового этапа Лиги Европы на своем поле проиграл «Легии» со счетом 0:1.

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