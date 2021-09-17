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    Павлюченко: Не надо сейчас убивать «Спартак», говоря, что шансов нет

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    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал поражение московского клуба от «Легии» в матче Лиги Европы (0:1).

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то все. Поэтому после первого матча не надо паниковать.

    Давайте дождемся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу.

    Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось.

    Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы. Поэтому не надо сейчас убивать "Спартак", говоря, что шансов нет. Понятно, что не все хорошо, но шансы есть еще, впереди игры», — сказал Павлюченко ТАСС.

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