Малиновский не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Руслан Малиновский Фото: globallookpress.com
Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.
Ранее у Малиновского был конфликт с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым. Тот не поставил игрока в стартовый состав на игру с Францией (1:1).