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    Малиновский не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

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    Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский не был вызван на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

    Руслан Малиновский
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    Руслан Малиновский

    Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.

    Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.

    Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

    Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

    Ранее у Малиновского был конфликт с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым. Тот не поставил игрока в стартовый состав на игру с Францией (1:1).

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