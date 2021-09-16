Черданцев: «Зениту» надо заканчивать с аргентино-бразильской трансферной кампанией

Комментаторподелился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» (0:1).

«"Зениту", мне кажется, надо заканчивать с аргентино-бразильской трансферной кампанией. Ну, как-то не то это все. Малком — хороший футболист, мастер, ничего не скажешь. Но в серьезных матчах тушуется. Вчера потерялся уже не в первый раз в играх такого уровня. Клаудиньо — то же самое. Сплошные потери. Парень явно растерялся. Когда два игрока выпадают в атаке против соперника такого класса, сложно на что-то рассчитывать, хотя "Зенит" действительно был близок к ничьей, сыграв один из лучших своих матчей в Лиге чемпионов.

В обороне уж точно. Чистяков и Барриос просто здорово отыграли. В пропущенном мяче Чистяков вообще не виноват. Такую подачу роскошную Аспиликуэта сделал. Ну и Ракицкий, конечно, как всегда здорово — на мой взгляд, одно из лучших приобретений "Зенита" за последние годы. Кстати, стоит отметить, что так уверенно и спокойно "Зенит" сыграл в защите без Ловрена.

А что касается бразильцев, мне кажется, "Зениту" нужно переориентироваться на европейский рынок. Брать скандинавов, восточных европейцев — игроков от природы более выносливых и решительных. Бразилец один-другой в дополнение к слаженному коллективу бойцов — это, может быть, хорошо, но когда их полкоманды, команды к тому же из северной страны, а один потерялся, другой потерялся — тут сложно рассчитывать на результат», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Следующий матч в ЛЧ подопечные Семака проведут против «Мальме» 29 сентября.