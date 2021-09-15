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    «Оренбург» обыграл «Краснодар-2» и вышел на первое место в ФНЛ

    «Оренбург» — «Краснодар»: счет 2:0, обзор голов

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    В матче 11 тура ФНЛ «Оренбург» дома обыграл «Краснодар-2» со счетом 2:0.

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    Голы в составе победителей забивали Джоэль Фамайе и Алексей Миронов. Также отметим, что на 21 минуте матча гости остались в меньшинстве — Олакунле Оласеган получил вторую желтую карточку.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Оренбург — Краснодар-2 2:0
    Голы: 1:0 Джоэль Фамейе (6'), 2:0 Aleksey Mironov (83') Предупреждения: Olakunle Olusegun (5'), Olakunle Olusegun (21'), Mateo Stamatov (31'), Nikolay Titkov (39'), Тимур Аюпов (50'), Vladislav Samko (82')

    С 25 набранными очками «Оренбург» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Краснодара-2» 15 очков на счету и девятое место.

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