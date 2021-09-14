«Мальме» — «Ювентус»: счет матча 0:3, обзор голов

Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Куадрадо здорово навесил с правого фланга в штрафную, у Бентанкура получилась скидка вдоль ворот, и Сандро в падении же затолкал мяч в сетку.

На 43-й минуте был назначен пенальти в ворота «Мальмё». Нильсен завалил Морату руками в своей штрафной, получив ещё и жёлтую карточку за это нарушение правил.

Не очень чётко пробил с «точки» Пауло Дибала, чуть поскользнувшись перед самым ударом, но всё равно мяч полетел в створ, а голкипер дёрнулся в другую сторону и не дотянулся.

А в добавленное к первому тайму время Рабьо навесил с фланга в штрафную «Мальмё», защита сыграла неудачно, фактически отдав мяч Морате, и тот «расстрелял» ворота с нескольких метров.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Мальмё — Ювентус 0:3 Голы: 0:1 Алекс Сандро (23'), 0:2 Пауло Дибала (пенальти) (45') Мальмё: Ismael Diawara, Йо Инге Бергет, Anel Ahmedhodzic, Лассе Нильсен, Franz Brorsson, Сёрен Риекс (Martin Olsson, 75'), Bonke Innocent (Sebastian Nanasi, 75'), Андерс Кристиансен, Erdal Rakip (Adi Nalic, 59'), Veljko Birmancevic (Malik Abubakari, 59'), Антонио-Мирко Колак Ювентус: Альваро Мората (Мойзе Кин, 67'), Пауло Дибала (Аарон Рэмси, 82'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Уэстон Маккенни, 67'), Мануэль Локателли, Хуан Куадрадо (Деян Кулушевски, 82'), Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт (Даниэле Ругани, 86'), Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Franz Brorsson (39'), Лассе Нильсен (43'), Маттейс де Лигт (58')

«Ювентус» набрал 3 очка и возглавил группу Н, «Мальме» замыкает квартет.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Мальмё», «Челси» в гостях встретится с «Ювентусом» 29 сентября.