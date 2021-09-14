ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» способен достичь успеха в Лиге чемпионовТоп-5 темных лошадок Лиги чемпионов
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
  • 23:53
    • «Ювентус» крупно обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • 23:49
    • «Бавария» победила «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 21:42
    • «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти
  • 21:40
    • «Янг Бойз» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Ювентус» крупно обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов

    «Мальме» — «Ювентус»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Ювентус Футбол Италии Мальмё Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

    «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус»

    Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Куадрадо здорово навесил с правого фланга в штрафную, у Бентанкура получилась скидка вдоль ворот, и Сандро в падении же затолкал мяч в сетку.

    На 43-й минуте был назначен пенальти в ворота «Мальмё». Нильсен завалил Морату руками в своей штрафной, получив ещё и жёлтую карточку за это нарушение правил.

    Не очень чётко пробил с «точки» Пауло Дибала, чуть поскользнувшись перед самым ударом, но всё равно мяч полетел в створ, а голкипер дёрнулся в другую сторону и не дотянулся.

    А в добавленное к первому тайму время Рабьо навесил с фланга в штрафную «Мальмё», защита сыграла неудачно, фактически отдав мяч Морате, и тот «расстрелял» ворота с нескольких метров.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Мальмё — Ювентус 0:3
    Голы: 0:1 Алекс Сандро (23'), 0:2 Пауло Дибала (пенальти) (45') Мальмё: Ismael Diawara, Йо Инге Бергет, Anel Ahmedhodzic, Лассе Нильсен, Franz Brorsson, Сёрен Риекс (Martin Olsson, 75'), Bonke Innocent (Sebastian Nanasi, 75'), Андерс Кристиансен, Erdal Rakip (Adi Nalic, 59'), Veljko Birmancevic (Malik Abubakari, 59'), Антонио-Мирко Колак Ювентус: Альваро Мората (Мойзе Кин, 67'), Пауло Дибала (Аарон Рэмси, 82'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Уэстон Маккенни, 67'), Мануэль Локателли, Хуан Куадрадо (Деян Кулушевски, 82'), Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт (Даниэле Ругани, 86'), Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Franz Brorsson (39'), Лассе Нильсен (43'), Маттейс де Лигт (58')

    «Ювентус» набрал 3 очка и возглавил группу Н, «Мальме» замыкает квартет.

    В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Мальмё», «Челси» в гостях встретится с «Ювентусом» 29 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» пропустит от «Легии» больше одного мяча?
  • «Спартак» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Шахтер» выиграть у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Пробьет ли «Манчестер Сити» «РБ Лейпциг»?
  • «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры