Аллегри: «Ювентус» должен обыгрывать «Мальме»

Наставник туринского «Ювентуса»высказался о предстоящей игре 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов со шведским «Мальме».

«Безусловно, мы должны побеждать в матче с "Мальме", это необходимо для того, чтобы заложить правильный фундамент на будущее и встретиться с более серьезными оппонентами в наилучшей форме.

В футболе невозможно предсказать, что произойдет в том или ином матче. Мы должны стараться, чтобы все прошло по нашему сценарию», — цитирует Аллегри Football Italia.

Матч «Мальме» — «Ювентус» запланирован на 14 сентября в Швеции и начнется в 22:00 мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.