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    Семин: Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли

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    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, я бы был доволен. Но после игры — нет. Мы пропустили гол с такими большими ошибками…

    Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли. Хотя мы имели значительно больше моментов, чтобы в конце довести матч до победы.

    Но футбол у нас непредсказуем. Ничья, движение вперед. Ведя в счете, мы неправильно распоряжаемся преимуществом, не используем свои моменты и оказываем малое давление на чужие ворота.

    Мы переходим на удержание мяча у себя, что не дает результат», — сказал Семин Sport24.

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