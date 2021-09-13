Семин: Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча РПЛ с(1:1).

«Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, я бы был доволен. Но после игры — нет. Мы пропустили гол с такими большими ошибками…

Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли. Хотя мы имели значительно больше моментов, чтобы в конце довести матч до победы.

Но футбол у нас непредсказуем. Ничья, движение вперед. Ведя в счете, мы неправильно распоряжаемся преимуществом, не используем свои моменты и оказываем малое давление на чужие ворота.

Мы переходим на удержание мяча у себя, что не дает результат», — сказал Семин Sport24.