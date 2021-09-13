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    Хачатурянц: Кашшаи внедрил в нашу систему судейства европейские стандарты

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    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц выразил благодарность Виктору Кашшаи, который ранее объявил о своем уходе с поста главы департамента судейства.

    Виктор Кашшаи
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    Виктор Кашшаи

    Бывший арбитр занял этот пост в январе 2020 года после отставки Александра Егорова.

    «Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства.

    Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры.

    Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности.

    Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов.

    О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме», — цитирует Хачатурянца сайт РФС.

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