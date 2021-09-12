«Дженоа» обыграла «Кальяри», «Торино» разгромил «Салернитану»

В рамках 3 тура Серии А состоялось несколько поединков.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Дженоа 2:3 Голы: : Жоао Педро (пенальти) (16'), : Лука Чеппители (56'), 2:1 Маттиа Дестро (59'), 2:2 Мохамед Фарес (69'), 2:3 Мохамед Фарес (78') Кальяри: Алессио Краньо, Себастьян Валюкевич (Мартин Касерес, 46'), Лука Чеппители, Андреа Карбони (Гастон Перейро, 82'), Габриэле Цаппа (Рауль Белланова, 64'), Альберто Грасси (Наитан Нандес, 54'), Алессандро Дейола, Рэзван Марин, Далберт, Бальде Кейта (Диего Фариас, 64'), Жоао Педро Дженоа: Горан Пандев (Калеб Экубан, 60'), Маттиа Дестро (Валон Бехрами, 83'), Andrea Cambiaso, Стефано Стураро (Мохамед Фарес, 46'), Николо Ровелла, Абдулайе Туре, Стефано Сабелли (Yayah Kallon, 46'), Доменико Кришито, Никола Максимович, Давиде Бираски (Зиньо Ванхёсден, 46'), Сальваторе Сиригу Предупреждения: Давиде Бираски (11'), Стефано Сабелли (15'), Лука Чеппители (35'), Yayah Kallon (58'), Жоао Педро (62')

В одном из них «Дженоа» на выезде обыграла «Кальяри» со счетом 3:2. Победу команде принесли Маттиа Дестро и Мохамед Фарес.

Футбол. Италия. Серия А Специя — Удинезе 0:1 Гол: : Лазар Самарджич (89') Специя: Йерун Зут, Сальвадор Феррер, Димитриос Николау, Петко Христов, Якопо Сала (Мехди Бурабья, 70'), Симоне Бастони (Аркадиуш Реца, 86'), Виктор Коваленко (Кевин Агудело, 62'), Giulio Maggiore, Janis Antiste, Эммануэль Гьяси (Eddie Salcedo, 86'), Эбрима Колли (Даньеле Верде, 62') Удинезе: Жерар Деулофеу (Лазар Самарджич, 81'), Игнасио Пуссетто (Бету, 63'), Йенс Ларсен, Роберто Перейра, Уолас (Жан-Виктор Макенго, 63'), Толгай Али Арслан (Мато Яяло, 87'), Науэль Молина (Брандон Соппи, 87'), Самир Ханданович, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Игнасио Пуссетто (13'), Димитриос Николау (14'), Толгай Али Арслан (14'), Thiago Motta (39')

В другом поединке «Удинезе» минимально обыграл «Специю» благодаря голу Лазара Самарджича.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Салернитана 4:0 Голы: : Антонио Санабрия (45'), : Бремер Глейсон (65'), : Томмазо Побега (87') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Бремер Глейсон, Рикардо Родригес (Алессандро Буонджорно, 62'), Уилфрид Синго, Саша Лукич, Роландо Мандрагора, Кристиан Даниэль Ансальди (Ола Эйна, 74'), Кароль Линетти (Томмазо Побега, 74'), Марко Пьяца (Деннис Прает, 74'), Антонио Санабрия (Томас Ринкон, 85') Салернитана: Федерико Бонаццоли, Simy (Милан Дюрич, 56'), Маттео Руджери (Лука Раньери, 46'), Francesco Di Tacchio, Joel Chukwuma Obi (Лассана Кулибали, 57'), Мамаду Кулибали (Andrea Schiavone, 85'), Wajdi Kechrida, Риккардо Гальоло, Стефан Страндберг, Норберт Дьёмбер (Франк Рибери, 67'), Вид Белец Предупреждения: Федерико Бонаццоли (42'), Норберт Дьёмбер (63')

«Торино» разгромил «Салернитану со счетом 4:0. Отметились Сарабия, Лукич, Бремер и Побега.