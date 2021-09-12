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    Хет-трик Бензема позволил «Реалу» обыграть «Сельту»

    «Реал» — «Сельта»: счет матча 5:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» в домашнем матче четвертого тура испанской Примеры обыграл «Сельту» со счетом 5:2.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    В первом тайме на голы Санти Мины на 4-й минуте и Франуо Серви на 31-й минуте «сливочные» ответили единственном точным ударом в исполнении Карима Бензема на 24-й минуте.

    На 46-й минуте Бензема сравнял счет, а еще через восемь минут Винисиус Жуниор принес мадридцам минимальный перевес.

    Эдуардо Камавинга на 72-й минуте развил успех команды Карло Анчелотти. Победную точку на 87-й минуте поставил Бензема, который реализовал пенальти и оформил хет-трик.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Сельта 5:2
    Голы: 0:1 Сантьяго Мина (4'), 1:1 Карим Бензема (24'), 1:2 Франко Серви (31'), 2:2 Карим Бензема (46'), 3:2 Винисиус Жуниор (55'), 4:2 Эдуардо Камавинжа (72'), 5:2 Карим Бензема (пенальти) (88') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Мигель Гутьеррес (Марсело, 89'), Лука Модрич (Марко Асенсио, 79'), Каземиро, Федерико Вальверде, Эден Азар (Эдуардо Камавинжа, 66'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 89') Сельта: Сантьяго Мина (Thiago Galhardo, 63'), Яго Аспас, Франко Серви (Нолито, 63'), Денис Суарес, Брайс Мендес (Аугусто Солари, 52'), Ренато Тапиа (Франсиско Пейнадо, 46'), Хавьер Галан, Джейсон Мурильо (Джозеф Айду, 89'), Нестор Араухо, Уго Мальо, Matias Dituro Предупреждения: Начо Фернандес (32'), Джейсон Мурильо (43'), Винисиус Жуниор (55'), Нестор Араухо (63'), Аугусто Солари (64')

    В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (10 очков), а «Сельта» — 18-е (1 очко).

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