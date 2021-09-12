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    Гол Чалова спас ЦСКА от поражения

    «Арсенал» — ЦСКА: счет 2:2, обзор голов

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    В поединке 7 тура РПЛ ЦСКА на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Счет на 5 минуте открыл Игорь Дивеев, а на 18 минуте хозяева ответили голом Евгения Маркова.

    На 66 минуте Иван Новосельцев вывел «канониров» вперед, однако от поражения гостей спас Федор Чалов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — ЦСКА 2:2
    Голы: : Игорь Дивеев (5'), : Евгений Марков (18'), 2:1 Иван Новосельцев (66'), 2:2 Фёдор Чалов (74') Арсенал Тула: Антон Коченков, Artem Sukhanov, Иван Новосельцев, Artem Sokol, Данил Степанов, Георги Костадинов (Руслан Камболов, 82'), Сергей Ткачёв, Эванс Кангва (Зурико Давиташвили, 60'), Горан Чаушич, Даниил Хлусевич, Евгений Марков (Кирилл Панченко, 67') ЦСКА: Антон Заболотный (Фёдор Чалов, 32'), Чидера Эджук, Бактийор Зайнутдинов (Кристиян Бистрович, 63'), Иван Обляков, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 61'), Максим Мухин (Vladislav Yakovlev, 77'), Константин Кучаев (Кирилл Набабкин, 46'), Яка Бийол, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Игорь Акинфеев Предупреждения: Константин Кучаев (17'), Георги Костадинов (45 + 1'), Антон Коченков (45 + 3'), Максим Мухин (58'), Игорь Дивеев (64'), Иван Новосельцев (84')

    ЦСКА впервые в сезоне сыграл вничью и набрал 10 очков. Команда занимает 6 место. «Арсенал» идет на 15 месте с пятью баллами.

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