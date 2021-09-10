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    Матерацци: У Де Дзерби есть все, чтобы пойти по стопам Гвардиолы

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    Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци высказался о своем соотечественнике главном тренере «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Роберто — один из представителей нового поколения итальянских тренеров. На протяжении последних 10 лет он рос — шел с самых низов и добрался до Серии А. Он шаг за шагом строил карьеру, а его работа с "Сассуоло" была замечательной: команда показывала техничный футбол, а не просто стояла в обороне.

    Журналисты в Италии называют Де Дерби итальянским Гвардиолой? Скажем так, Роберто не очень далек от уровня Гвардиолы (смеется). Но Пеп уже лет 15 работает с выдающимися игроками — Пуйолем, Хави, Иньестой, Месси и так далее.

    В "Сити" у него отличный бюджет, который позволяет сохранять имеющихся игроков и приглашать новых. Но в моем понимании, у Де Дзерби есть все, чтобы пойти по стопам Гвардиолы», — цитирует Матерацци Goal.

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