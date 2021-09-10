Матерацци: У Де Дзерби есть все, чтобы пойти по стопам Гвардиолы

Бывший защитник сборной Италиивысказался о своем соотечественнике главном тренере «Шахтера»

«Роберто — один из представителей нового поколения итальянских тренеров. На протяжении последних 10 лет он рос — шел с самых низов и добрался до Серии А. Он шаг за шагом строил карьеру, а его работа с "Сассуоло" была замечательной: команда показывала техничный футбол, а не просто стояла в обороне.

Журналисты в Италии называют Де Дерби итальянским Гвардиолой? Скажем так, Роберто не очень далек от уровня Гвардиолы (смеется). Но Пеп уже лет 15 работает с выдающимися игроками — Пуйолем, Хави, Иньестой, Месси и так далее.

В "Сити" у него отличный бюджет, который позволяет сохранять имеющихся игроков и приглашать новых. Но в моем понимании, у Де Дзерби есть все, чтобы пойти по стопам Гвардиолы», — цитирует Матерацци Goal.