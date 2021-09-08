Северная Ирландия — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 21:45 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Северная Ирландия»: Бэйли Пикок-Фаррел, Дэниел Баллард, Крэйг Кэткарт, Ciaron Brown, Джамаль Льюис, Майкл Смит, Алистер Макканн, Стивен Дэвис, Джордан Томпсон, Конор Вашингтон, Шейн Лейвери.

«Швейцария»: Харис Сеферович, Рубен Варгас, Кристиан Фасснахт, Денис Закария, Фабиан Фрай, Ремо Фройлер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Сильван Видмер, Ян Зоммер.

Предыдущий матч соперников: «Швейцария» — «Северная Ирландия» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Швейцария». Коэффициент ставки — 2.17.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Швейцария» со счетом 1:3. Матч между командами «Северная Ирландия» и «Швейцария» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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