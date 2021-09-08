ФИФА запретила восьми бразильцам играть за клубы АПЛ в течение пяти дней

ФИФА положительно отреагировала на просьбу, запретив командам выпускать определенных игроков на поле, иначе на них будут наложены санкции.
Наказание связано с тем, что клубы английской Премьер-лиги отказались отпускать бразильских игроков в сборную.
Запрет касается восьми игроков из пяти клубов — «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидса». Отмечается, что речь идет о Фабиньо, Алиссоне, Роберто Фирмино, Рафинье Диасе, Тьяго Силве, Фреде, Эдерсоне и Габриэле Жезусе.
В то же время «Эвертон», не отпустивший в сборную Ришарлисона, сможет задействовать форварда, поскольку позволил ему сыграть на Олимпийских играх.