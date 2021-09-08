ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска
  • 12:37
    • ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах
  • 11:48
    • Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»
  • 16:11
    • ФИФА запретила восьми бразильцам играть за клубы АПЛ в течение пяти дней
  • 13:37
    • «Краснодар» объявил о переходе Сулейманова в турецкий клуб
  • 12:53
    • Карпин: Хорошим результатом было бы девять очков в трех матчах
    Все новости спорта

    ФИФА запретила восьми бразильцам играть за клубы АПЛ в течение пяти дней

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Лидс Сборная Бразилии ФИФА Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась в ФИФА с просьбой запретить нескольким клубам АПЛ использовать бразильских футболистов в матчах в течение пяти дней, сообщает Times.

    Фабиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиньо

    ФИФА положительно отреагировала на просьбу, запретив командам выпускать определенных игроков на поле, иначе на них будут наложены санкции.

    Наказание связано с тем, что клубы английской Премьер-лиги отказались отпускать бразильских игроков в сборную.

    Запрет касается восьми игроков из пяти клубов — «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидса». Отмечается, что речь идет о Фабиньо, Алиссоне, Роберто Фирмино, Рафинье Диасе, Тьяго Силве, Фреде, Эдерсоне и Габриэле Жезусе.

  • ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах
  • Читайте по теме

    • В то же время «Эвертон», не отпустивший в сборную Ришарлисона, сможет задействовать форварда, поскольку позволил ему сыграть на Олимпийских играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия снова выиграет с крупным счетом?
  • Польша — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Ставка против разгрома Литвы
  • Италия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Фурия роха» оставит голы на второй тайм?
  • Косово — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Польша — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Италия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Косово — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Исландия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джокович — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Плишкова — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры