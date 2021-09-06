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    Парагвай — Колумбия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (06.09.2021)

    «Парагвай» — «Колумбия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 01:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Парагвай» — «Колумбия».

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    Составы команд:

    «Парагвай»: Антони Сильва, Robert Rojas, Омар Альдерете, Густаво Гомес, Сантьяго Арсамендия, Mathias Villasanti, Гастон Клаудио Хименес, Jorge Morel, Angel Romero, Антонио Санабрия, Алехандро Ромеро.

    «Колумбия»: Луис Синистерра, Miguel Borja, Rafael Santos Borre, Матеус Урибе, Вильмар Барриос, Хуан Куадрадо, Вильям Тесильо, Oscar Murillo, Давинсон Санчес, Джон Медина, Давид Оспина.

    Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Парагвай» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Парагвай» — «Колумбия». Коэффициент ставки — 3.28.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 0:1. Матч между командами «Парагвай» и «Колумбия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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