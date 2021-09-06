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    Колумбия проиграет на поле Парагвая?

    Парагвай — Колумбия. Прогноз (к. 3.28) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 6 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Колумбия
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    Сборная Колумбии выиграла 4 из 5 предыдущих матчей против Парагвая
    Сборная Колумбии сыграет на выезде с командой Парагвая в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 6 сентября в Асунсьоне, начало — в 01:00 мск. Парагвай — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 06 Сентября 2021 года
    Парагвай
  • Асунсьон
    •  Парагвай 01:00 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    Парагвай

    Сборная Парагвая после семи туров находится на шестом месте в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы. Отставание от Уругвая и Колумбии составляет лишь два очка.

    На данный момент Парагвай является самой дружелюбной командой отбора в Южной Америке. Четыре из семи матчей с его участием завершились вничью. В двух случаях со счетом 2:2.

    При этом единственную победу Парагвай одержал еще в прошлом году, когда выиграл в гостях у Венесуэлы.

    В текущей квалификации сборная Парагвая еще ни разу не выигрывала на своем поле.

    Колумбия

    Сборная Колумбии набрала девять очков и занимает на данный момент пятое место, отставая от Уругвая лишь по дополнительным показателям.

    Несколько дней назад колумбийцы не смогли выиграть у Боливии. Гостевая встреча на боливийском высокогорье завершилась вничью 1:1.

    В июне Колумбия разгромила Перу и сыграла вничью со сборной Аргентины.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    На Кубке Америки колумбийцы заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Перу.

    Прогноз и ставка

    На Парагвай в этом матче можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают тоже за 3.28, а победу Колумбии — за 2.28.

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    Колумбийцев действительно можно назвать фаворитами, как минимум по составу они точно лучше. Но далеко не факт, что команда Рейнальдо Руэды успеет прийти в себя после сложного выезда в Боливию.

    Ставка — ничья за 3.28.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,0 за 2.12. В подобных играх редко можно увидеть результативный футбол.

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    Парагвай — Колумбия: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на футбол. Колумбия проиграет на поле Парагвая?
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