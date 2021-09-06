Сборная Колумбии сыграет на выезде с командой Парагвая в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 6 сентября в Асунсьоне, начало — в 01:00 мск. Парагвай — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Сборная Парагвая после семи туров находится на шестом месте в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы. Отставание от Уругвая и Колумбии составляет лишь два очка.

На данный момент Парагвай является самой дружелюбной командой отбора в Южной Америке. Четыре из семи матчей с его участием завершились вничью. В двух случаях со счетом 2:2.

При этом единственную победу Парагвай одержал еще в прошлом году, когда выиграл в гостях у Венесуэлы.

В текущей квалификации сборная Парагвая еще ни разу не выигрывала на своем поле.

Колумбия

Сборная Колумбии набрала девять очков и занимает на данный момент пятое место, отставая от Уругвая лишь по дополнительным показателям.

Несколько дней назад колумбийцы не смогли выиграть у Боливии. Гостевая встреча на боливийском высокогорье завершилась вничью 1:1.

В июне Колумбия разгромила Перу и сыграла вничью со сборной Аргентины.

Все прогнозы на ЧМ-2022

На Кубке Америки колумбийцы заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Перу.

Прогноз и ставка

На Парагвай в этом матче можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают тоже за 3.28, а победу Колумбии — за 2.28.

Колумбийцев действительно можно назвать фаворитами, как минимум по составу они точно лучше. Но далеко не факт, что команда Рейнальдо Руэды успеет прийти в себя после сложного выезда в Боливию.

Ставка — ничья за 3.28.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,0 за 2.12. В подобных играх редко можно увидеть результативный футбол.