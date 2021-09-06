Отборочный матч ЧМ-2022 не был сыгран из-за государственного переворота

Матч отборочной стадии ЧМ-2022 Гвинея — Марокко перенесен, сообщается на официальном сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).

Игра, которая должна была пройти в гвинейской столице Конакри 6 сентября, перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.

Накануне военные устроили переворот в Гвинее. Мятежники заявили, что задержали президента страны. Отмечается, что с утра в различных районах Конакри слышна стрельба.

По данным Football Italia, делегацию сборной Марокко успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести их из страны.