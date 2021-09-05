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    Деменко: Кипр создал довольно много моментов у ворот сборной России

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    Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко подверг критике игру сборной России в матче 5-го тура отборочного раунда к чемпионату мира-2022 с Кипром (2:0).

    Максим Деменко
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    Максим Деменко

    «Честно сказать, после игры с Хорватией команда сегодня не очень понравилась. Да, победили в два мяча, молодцы, но игра в обороне сегодня была проблемной. С Хорватией все было более надежно, без потерь, а сегодня Кипр создал довольно много у наших ворот.

    Думаю, тут дело было в расслабленности наших игроков. Уровень Кипра все-таки отличается от Хорватии, поэтому игроки в какой-то степени были расслаблены. Думаю, Карпин похвалит игроков за победу, но разговор о тех вещах, которые ему не понравились, точно будет.

    В любом случае, результат радует, это сейчас самое главное. Хотя пугает то, что в центре защиты у нас практически нет игроков на игру с Мальтой. Если в полузащите и атаке выбор игроков большой, то в обороне при травме Джикии или Дивеева будут большие проблемы. Кого ставить в таком случае, неизвестно. И это меня настораживает», — цитирует Деменко Rusfootball.info.

    В следующем туре квалификации ЧМ-2022 Россия примет Мальту. Игра пройдет 7 сентября в Москве и начнётся в 21:45 мск.

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