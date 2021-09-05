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    Булыкин: Сборная России еще не включалась на полную

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу над Кипром (2:0) в квалификации чемпионата мира 2022 года.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Знаете, мне не близка частая смена передачи капитанской повязки. Нам более привычно, когда есть 2-3 человека, которые назначаются капитанами. Однако это решение тренера. Наверняка таким путем определится один человек, который будет всегда выводить команду с повязкой.

    Что касается качества игры, то соперник не самый сильный, поэтому наши не включались на полную. Замены также не принесли яркость игре. Может быть, сказалась усталость после матча с хорватами. Однако мы добились важного результата. 2:0 — это уверенно, хоть не играли на максимуме», — передает слова Булыкина «Р-Спорт».

    Следующий матч сборная России проведет 7 сентября против Мальты. Начало — в 21:45 мск.

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