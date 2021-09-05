Булыкин: Сборная России еще не включалась на полную

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал победу над Кипром (2:0) в квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Знаете, мне не близка частая смена передачи капитанской повязки. Нам более привычно, когда есть 2-3 человека, которые назначаются капитанами. Однако это решение тренера. Наверняка таким путем определится один человек, который будет всегда выводить команду с повязкой.

Что касается качества игры, то соперник не самый сильный, поэтому наши не включались на полную. Замены также не принесли яркость игре. Может быть, сказалась усталость после матча с хорватами. Однако мы добились важного результата. 2:0 — это уверенно, хоть не играли на максимуме», — передает слова Булыкина «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября против Мальты. Начало — в 21:45 мск.