Словакия — Хорватия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Словакия»: Марек Родак, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Роберт Мак, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Марек Гамшик, Vladimir Weiss, Иван Шранц.

«Хорватия»: Мислав Оршич, Антонио-Мирко Колак, Лука Иванушец, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Никола Влашич, Борна Соса, Домагой Вида, Деян Ловрен, Josip Juranovic, Ivica Ivusic.

Предыдущий матч соперников: «Хорватия» — «Словакия» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словакия» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 1.85.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хорватия» со счетом 0:2. Матч между командами «Словакия» и «Хорватия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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