Словакия — Хорватия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

Составы команд:
«Словакия»: Марек Родак, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Роберт Мак, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Марек Гамшик, Vladimir Weiss, Иван Шранц.
«Хорватия»: Мислав Оршич, Антонио-Мирко Колак, Лука Иванушец, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Никола Влашич, Борна Соса, Домагой Вида, Деян Ловрен, Josip Juranovic, Ivica Ivusic.
Предыдущий матч соперников: «Хорватия» — «Словакия» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словакия» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 1.85.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хорватия» со счетом 0:2. Матч между командами «Словакия» и «Хорватия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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