4 сентября в пятом туре отборочной компании к ЧМ-2022 европейской зоны в Братиславе на стадионе «Тегельне поле» сборная Словакии сыграет против национальной команды Хорватии. Игра начнется в 21:45 по мск. Словакия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Летом сборная Словакии играла на чемпионате Европы, набрав всего три очка в группе с Испанией, Хорватией и Польшей и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

А вот в отборочном цикле к предстоящему чемпионату мира в Катаре «соколы» еще не уступали, набрав в четырех играх шесть баллов и находятся на данный момент на третьем месте в группе, отставая на пункт от дуэта лидеров.

В первом туре словаки сыграли в гостях вничью 0:0 с Кипром, затем поделили очки дома с Мальтой 2:2, уступая по ходу матча 0:2, после чего обыграли на своем поле Россию со счетом 2:1.

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Накануне же Словакия расписала выездную мировую со Словенией, сыграв 1:1. За 11 последних матчей отбора к ЧМ она потерпела всего два поражения и одержала семь побед.

Хорватия

На прошедшем чемпионате Европы сборная Хорватии дошла до 1/8 финала турнира, где уступила в дополнительное время национальной команде Испании со счетом 3:5.

Квалификационную компанию к ЧМ-2022 «шашечные» начали неудачно, уступив на выезде Словении со счетом 0:1. После этого в данном соревновании они не проигрывают.

Сперва они разобрались с Кипром и Мальтой в родных стенах, выиграв 1:0 и 3:0 соответственно. А в первый день осени хорваты в Москве расписали мировую с Россией, сыграв 0:0.

Отметим, что за восемь последних матчей в отборочных циклах чемпионатов мира Хорватия потерпела всего одно поражение, одержав четыре победы при трех ничьих.

Между собой эти сборные провели шесть встреч, в которых четыре раза победили хорваты и дважды была зафиксирована ничья. Последний раз они встречались в отборе к Евро-2020, и тогда дважды выиграли «шашечные» — 3:1 и 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Хорватии предлагают — 2.06.

На викторию Словакии дают — 3.88, ничья оценена — в 3.52.

Так как хорваты в этом отборе неважно играют вне родных стен, то в этом поединке рискнем поставить на непроигрыш хозяев.