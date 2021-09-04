Кипр — Россия: составы, онлайн, прогноз

Стали известные стартовые составы Кипра и России на предстоящий матч отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Сборная Кипра: Неофитос, Каро, Кателари, Панайоту, Янну, Артиматос, Костанос, Псалтис, Лойзу, Папулис, Питтас.

Сборная России: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов (к), Головин, Миранчук, Смолов, Черышев.

Запасные: Лунёв, Дюпин, Зобнин, Сутормин, Осипенко, Жемалетдинов, Бакаев, Мухин, Кузяев, Тюкавин, Захарян, Заболотный.

Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября в Никосии, начало — в 19:00 по мск

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут.