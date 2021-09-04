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    Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

    Кипр — Россия: составы, онлайн, прогноз

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    Стали известные стартовые составы Кипра и России на предстоящий матч отборочного цикла чемпионата мира-2022.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Сборная Кипра: Неофитос, Каро, Кателари, Панайоту, Янну, Артиматос, Костанос, Псалтис, Лойзу, Папулис, Питтас.

    Сборная России: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов (к), Головин, Миранчук, Смолов, Черышев.

    Запасные: Лунёв, Дюпин, Зобнин, Сутормин, Осипенко, Жемалетдинов, Бакаев, Мухин, Кузяев, Тюкавин, Захарян, Заболотный.

    Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября в Никосии, начало — в 19:00 по мск

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут.

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