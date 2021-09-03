Чили — Бразилия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (03.09.2021)

В 04:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Чили»: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Гильермо Марипан, Гари Медель, Пауло Диас, Eugenio Mena, Артуро Видаль, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Ivan Morales, Эдуардо Варгас.

«Бразилия»: Неймар, Gabriel Barbosa, Винисиус Жуниор, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Лукас Пакета, Алекс Сандро, Маркос Маркиньос, Эдер Милитао, Данило, Weverton.

Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Чили» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чили» — «Бразилия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Чили» со счетом 2:1. Матч между командами «Чили» и «Бразилия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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