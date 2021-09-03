Чили
Сборная Чили после шести туров занимает седьмое место в южноамериканской отборочной группе. Для выхода на ЧМ надо финишировать в топ-5.
На данный момент в активе чилийцев всего лишь шесть очков. В июне команда Мартина Ласарте сыграла вничью с Аргентиной и Боливией. Оба матча завершились вничью 1:1.
Единственную пока что победу чилийская сборная одержала в ноябре прошлого года, выиграв дома у Перу.
На Кубке Америки, который состоялся летом в Бразилии, чилийцы вышли из группы, после чего уступили в четвертьфинале хозяевам турнира. Но в целом выступили они удачно. На групповом этапе у Чили не смогли выиграть ни Аргентина, ни Уругвай.
Чилийцы в 17-ти предыдущих матчах ни разу не пропускали больше двух мячей.
Бразилия
Тем временем бразильцев скоро можно будет поздравлять с выходом на чемпионат мира. Впереди еще достаточно матчей, но, глядя на результаты «селесао», нет никаких сомнений, что они поедут в Катар.
В первых шести матчах отборочного турнира сборная Бразилии набрала максимальное количество очков.
И тут также интересно, что в этих матчах команде Тите пропустила всего лишь два мяча. В июне Бразилия забила по два гола Эквадору и Парагваю.
Серия Бразилии из 13 матчей без поражений прервалась в финале Кубка Америки. Команда Неймара уступила в решающем матче Аргентине (0:1).
Прогноз и ставка
На Чили в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу Бразилии — за 2.05.
Чилийцы довольно опасные соперник абсолютно для любой команды. На недавней Копе бразильцы с трудом обыграли Чили, забив лишь один мяч.
Но, скорее всего, матч снова получится не самым результативным, а выиграет — Бразилия.
Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 4,5 за 2.24. В последнее время это почти всегда беспроигрышный вариант.