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    Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?

    Чили — Бразилия. Прогноз (к. 2.24) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Бразилия
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    Неймар
    Сборная Бразилии сыграет на выезде с командой Чили в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 3 сентября в Сантьяго, начало — в 04:00 мск. Чили — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 03 Сентября 2021 года
    Чили
  • Сантьяго
    •  Чили 04:00 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    Чили

    Сборная Чили после шести туров занимает седьмое место в южноамериканской отборочной группе. Для выхода на ЧМ надо финишировать в топ-5.

    На данный момент в активе чилийцев всего лишь шесть очков. В июне команда Мартина Ласарте сыграла вничью с Аргентиной и Боливией. Оба матча завершились вничью 1:1.

    Единственную пока что победу чилийская сборная одержала в ноябре прошлого года, выиграв дома у Перу.

    На Кубке Америки, который состоялся летом в Бразилии, чилийцы вышли из группы, после чего уступили в четвертьфинале хозяевам турнира. Но в целом выступили они удачно. На групповом этапе у Чили не смогли выиграть ни Аргентина, ни Уругвай.

    Чилийцы в 17-ти предыдущих матчах ни разу не пропускали больше двух мячей.

    Бразилия

    Тем временем бразильцев скоро можно будет поздравлять с выходом на чемпионат мира. Впереди еще достаточно матчей, но, глядя на результаты «селесао», нет никаких сомнений, что они поедут в Катар.

    В первых шести матчах отборочного турнира сборная Бразилии набрала максимальное количество очков.

    И тут также интересно, что в этих матчах команде Тите пропустила всего лишь два мяча. В июне Бразилия забила по два гола Эквадору и Парагваю.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Серия Бразилии из 13 матчей без поражений прервалась в финале Кубка Америки. Команда Неймара уступила в решающем матче Аргентине (0:1).

    Прогноз и ставка

    На Чили в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу Бразилии — за 2.05.

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    Чилийцы довольно опасные соперник абсолютно для любой команды. На недавней Копе бразильцы с трудом обыграли Чили, забив лишь один мяч.

    Но, скорее всего, матч снова получится не самым результативным, а выиграет — Бразилия.

    Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 4,5 за 2.24. В последнее время это почти всегда беспроигрышный вариант.

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    Чили — Бразилия: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на футбол. Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?
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