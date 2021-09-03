Сборная Бразилии сыграет на выезде с командой Чили в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 3 сентября в Сантьяго, начало — в 04:00 мск. Чили — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Сборная Чили после шести туров занимает седьмое место в южноамериканской отборочной группе. Для выхода на ЧМ надо финишировать в топ-5.

На данный момент в активе чилийцев всего лишь шесть очков. В июне команда Мартина Ласарте сыграла вничью с Аргентиной и Боливией. Оба матча завершились вничью 1:1.

Единственную пока что победу чилийская сборная одержала в ноябре прошлого года, выиграв дома у Перу.

На Кубке Америки, который состоялся летом в Бразилии, чилийцы вышли из группы, после чего уступили в четвертьфинале хозяевам турнира. Но в целом выступили они удачно. На групповом этапе у Чили не смогли выиграть ни Аргентина, ни Уругвай.

Чилийцы в 17-ти предыдущих матчах ни разу не пропускали больше двух мячей.

Бразилия

Тем временем бразильцев скоро можно будет поздравлять с выходом на чемпионат мира. Впереди еще достаточно матчей, но, глядя на результаты «селесао», нет никаких сомнений, что они поедут в Катар.

В первых шести матчах отборочного турнира сборная Бразилии набрала максимальное количество очков.

И тут также интересно, что в этих матчах команде Тите пропустила всего лишь два мяча. В июне Бразилия забила по два гола Эквадору и Парагваю.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Серия Бразилии из 13 матчей без поражений прервалась в финале Кубка Америки. Команда Неймара уступила в решающем матче Аргентине (0:1).

Прогноз и ставка

На Чили в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу Бразилии — за 2.05.

Чилийцы довольно опасные соперник абсолютно для любой команды. На недавней Копе бразильцы с трудом обыграли Чили, забив лишь один мяч.

Но, скорее всего, матч снова получится не самым результативным, а выиграет — Бразилия.

Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 4,5 за 2.24. В последнее время это почти всегда беспроигрышный вариант.