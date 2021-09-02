Венгрия — Англия прямая трансляция 02.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Англия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венгрия» — «Англия». Коэффициент ставки — 1.95.

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